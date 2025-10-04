Sakarya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %59 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 4.3 km/saat şeklinde bekleniyor.

5 Ekim 2025 Pazar günü, hava koşulları yine hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %73 olarak belirleniyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/saat düzeyinde bekleniyor.

6 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava koşullarının bol güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %78 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 3.13 km/saat olarak belirleniyor.

7 Ekim 2025 Salı günü, hava koşulları hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında tahmin edilmektedir. Nem oranı %74 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 3.13 km/saat şeklinde bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.