HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Sakarya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %59 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 4.3 km/saat şeklinde bekleniyor.

5 Ekim 2025 Pazar günü, hava koşulları yine hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %73 olarak belirleniyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/saat düzeyinde bekleniyor.

6 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava koşullarının bol güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %78 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 3.13 km/saat olarak belirleniyor.

7 Ekim 2025 Salı günü, hava koşulları hafif sağanak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında tahmin edilmektedir. Nem oranı %74 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 3.13 km/saat şeklinde bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Referandumun ayak sesleri! TBMM açılışındaki kareden sonra Ankara kulislerini kasıp kavuran sözler: AK Parti'nin son hazırlığı için tarih verdiReferandumun ayak sesleri! TBMM açılışındaki kareden sonra Ankara kulislerini kasıp kavuran sözler: AK Parti'nin son hazırlığı için tarih verdi
Jandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılarJandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.