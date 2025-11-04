HABER

Sakarya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında seyredecekken, gece ise 12°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 72 düzeyinde tahmin ediliyor. 5 Kasım Çarşamba günü ise yağmur ve çisenti görülecek. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak amacıyla dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir.

Sakarya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 12°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 6.7 km/saat olacak. Gün doğumu saat 07:32, gün batımı ise 17:51'de gerçekleşecek.

5 Kasım Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C olacak. Gece sıcaklığının ise 14°C civarında olması öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü ise bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 18°C seviyelerinde kalacak. Gece sıcaklığı ise 11°C olacak.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysi giymek de faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek tavsiye edilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, günlük planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

