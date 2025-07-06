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Sakarya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Sakarya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 8 Temmuz Salı günü 35°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 38°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 30°C civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havalarda daha hassas olabilirler. Bu nedenle, onların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.

Sakarya'da 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıklarının 30°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu, sıcaklıkların daha tolerable hale geleceği bir gün olabilir. Ancak, dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da sıcak hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve uygun giysiler giymek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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