Sakarya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı ise 17:31 bekleniyor.

8 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 12°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar etkili olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar almak da önemlidir. Sıcaklık düşerse kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yüksek nem nedeniyle nemli ortamlardan kaçınılmalıdır. İç mekanlarda havalandırmayı sağlamak da sağlık açısından faydalı olacaktır.