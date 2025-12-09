HABER

Sakarya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 9 Aralık 2025 tarihinde hava genellikle bulutlu ve yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 11°C arasında değişecekken, 10 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 6°C ile 13°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde bulutların arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Kat kat giyinmek ve yağmurluk almak yapılacak planları etkileyebilir.

Ufuk Dağ

Sakarya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 5°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı ise yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 2 km ile 12 km arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı ise 17:30 olarak hesaplanmıştır.

10 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 6°C ile 13°C arasında olacak. 11 Aralık Perşembe günü bulutların arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise 1°C ile 13°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü güneşli aralıklar olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişecek.

Hava koşullarındaki değişkenlik göz önünde bulundurulmalıdır. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almak önemlidir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde düşük olacak. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, sabah yola çıkarken görüş mesafesi azalabilir. Trafik kurallarına dikkat etmelisiniz. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

