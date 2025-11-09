Sakarya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü, hava genellikle bulutlu olacak. Aralıklı olarak güneş ışıkları görülecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 24°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif hızda esecek.

10 Kasım Pazartesi günü, bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında değişecek. 11 Kasım Salı günü, sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında olacak. Bulutluluk artacak. 12 Kasım Çarşamba günü, yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 9°C arasında olacak. 13 Kasım Perşembe günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 7°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü, hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 17°C ile 9°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü, alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmur ihtimali yüksek günlerde, uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Rüzgarların hafif olacağı tahmin edilse de, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız. Gerektiğinde koruyucu önlemler almak, olası olumsuz etkileri azaltacaktır.