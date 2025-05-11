Sakarya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutların arasında ara sıra görülen güneş ışıklarıyla geçecek. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Gün genelinde hafif bir serinlik ve aralıklı güneşli hava bekleniyor.

12 Mayıs Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç yapılacak. Ancak güneş geri dönecek. Hava daha ılıman olacak. Sıcaklıklar 21°C'ye kadar yükselecek. En düşük sıcaklık ise 8°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 7°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 3°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sıcaklıklar ılıman seviyelerde kalacak. Bu nedenle, hava durumuna göre giyinmekte ve planlarınızı yaparken esnek olmakta fayda var.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Ayrıca, aralıklı yağış ihtimali nedeniyle yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, en güncel bilgilere ulaşmanıza yardımcı olur.