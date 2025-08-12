Sakarya 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla öne çıkacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 7.68 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 30°C civarında, 14 Ağustos Perşembe günü 31°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 30°C olarak tahmin ediliyor. Bu günlerde de bol güneş ışığı ve düşük yağış ihtimali öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak gerekir. Ayrıca, bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması engellenmelidir. Aşırı sıcaklardan kaçınılmalı, spor aktiviteleri sabah veya akşam serin saatlere kaydırılmalıdır. Ağır yemeklerden ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulmalıdır. Klima veya vantilatör gibi cihazlarla ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.