HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Sakarya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 17°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 4.57 km hızla esecek. Nem oranının %67 civarında olması tahmin edilmektedir.

13 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi beklenmektedir. 14 Eylül Pazar günü de hava kısmen güneşli olacak. 15 Eylül Pazartesi günü ise güneşli bir hava öngörülmektedir. Bu günlerde sıcaklıkların 27°C ile 26°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılımandır. güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, gün içinde güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlık açısından önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak sakin ve güneşli olması beklenmektedir. Dış mekan aktiviteleri için elverişli bir dönem sunulmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdiSon dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdi
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.