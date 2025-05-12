HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu belli oldu. Sakarya'da hava durumu bulutlu olacak.

Sakarya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu. Güneş ışıkları ara ara kendini gösterecek. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 7°C olacak. Bu günde hafif bir serinlik hissedilebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst tercih edilebilir.

13 Mayıs Salı günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Bu tarihte daha kalın giysiler giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

14 Mayıs Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında olacak. Hava koşullarına göre kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek rahatlık sağlayacaktır.

15 Mayıs Perşembe günü, hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. Bu günde daha hafif giysiler tercih edilebilir. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı yanınızda bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genel olarak 15-23°C arasında değişecek. Yağış ihtimali artacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Giysi seçimlerinizi buna göre yapmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandıKendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandı
Kabine bugün toplanıyor! İşte ana gündem..Kabine bugün toplanıyor! İşte ana gündem..

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.