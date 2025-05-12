Sakarya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu. Güneş ışıkları ara ara kendini gösterecek. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 7°C olacak. Bu günde hafif bir serinlik hissedilebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst tercih edilebilir.

13 Mayıs Salı günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Bu tarihte daha kalın giysiler giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

14 Mayıs Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında olacak. Hava koşullarına göre kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek rahatlık sağlayacaktır.

15 Mayıs Perşembe günü, hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. Bu günde daha hafif giysiler tercih edilebilir. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı yanınızda bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genel olarak 15-23°C arasında değişecek. Yağış ihtimali artacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Giysi seçimlerinizi buna göre yapmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.