Sakarya 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım 2025 Cuma günü Sakarya'da hava koşulları hafif yağmurlu olarak başlayacak. Sabah saatlerinde bu durum gözlemlenecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 16°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Rüzgarın sabah saatlerinde doğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı 5 km/saat olarak tahmin edilmekte. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye başlayacak. Hızı 12 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneyden esecek. Hızının 10 km/saat olması bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden 11 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %90 seviyesinde olacak. Gündüz saatlerinde bu oran %67'ye düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %72 olacak. Gece saatlerinde ise %79 seviyesinde beklenecek.

Hafta sonu hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 7°C civarında bekleniyor. 16 Kasım 2025 Pazar günü hava daha açık ve sıcak olacak. En yüksek sıcaklığın 20°C olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 5°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklendiği için şemsiye veya su geçirmez üst bulundurmak yararlı olacaktır. Gündüz ve akşam saatlerinde hava ılıman olacaktır. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir olabilir. Rüzgarın hızının değişkenlik göstereceği düşünülmeli. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir. Hafta sonu hava daha açık ve sıcak olacağı düşünülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu durumu göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.