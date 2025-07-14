Sakarya 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklığın 16°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %61 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 26 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 32°C, 16 Temmuz Çarşamba günü ise 34°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Bu sıcak günlerde yüklü güneş ışınlarının olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için hava koşulları elverişlidir. Yüksek sıcaklıkların devam edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.