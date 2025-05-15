Sakarya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık 19,1°C ile 24,3°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar saatte 14,8 km hızla esecek.

16 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü de benzer şekilde şiddetli yağmurlar etkili olacak. 18 Mayıs Pazar günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 16 Mayıs'ta 19,4°C ile 24,9°C, 17 Mayıs'ta 18,7°C ile 23,8°C, 18 Mayıs'ta ise 17,8°C ile 22,7°C arasında değişecek. Nem oranları %64 ile %73 arasında olacağından, hava koşullarının rahatsız edici olabileceği belirtiliyor.

Bu dönemde yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca, yağmurlu havalarda araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı ve fren mesafesi artırılmalıdır. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem alınması gerekmektedir. Pencerelerin ve kapıların suya dayanıklı hale getirilmesi faydalıdır. Bahçe ve balkonlarda suyun birikmesini engellemek için drenaj sistemlerinin kontrol edilmesi önerilir.

Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı yaparken yardımcı olacaktır.