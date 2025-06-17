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Sakarya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Sakarya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte güneşli olacak. Hava sıcaklığı 30°C yüksek, 8°C düşük olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı ise 16.6 km/saat olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

18 Haziran Çarşamba'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava durumu benzer şekilde güneşli ve sıcak olacak. 18 Haziran'da yüksek sıcaklık 31°C, 19 Haziran'da 31°C, 20 Haziran'da 33°C olarak öngörülüyor. Düşük sıcaklıklar ise sırasıyla 13°C, 10°C ve 15°C olacak. Bu dönemde nem oranı %68 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı 16.2 km/saat ile 18.0 km/saat arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli hava beklentisi devam ediyor.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının artması da bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınması gereken bir faktör.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama programlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Bitkilerin su ihtiyaçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Sıcak günlerde hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması hayvan sağlığı açısından önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. İnsanlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için uygun önlemler almak mümkündür. Olumsuz etkilere karşı korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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