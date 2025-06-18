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Sakarya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, sıcaklıkların 13°C ile 31°C arasında olacağı şekilde öngörülmektedir.

Sakarya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Güneş ışığı bol, bulutlar ise az olacaktır. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıklarının 10°C ile 30°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklıkların 17°C ile 33°C arasında seyredeceği bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava daha serin geçecek. Sıcaklıklar 11°C ile 26°C arasında değişecektir. Bu değişken hava koşulları, yaz aylarında sıkça gözlemlenen bir durumdur.

Sakarya'da yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı bu duruma göre yapmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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