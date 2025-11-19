HABER

Sakarya 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 19 Kasım 2025'te hava durumu bulutlu ve kapalı olacak. Sıcaklık 13.4°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %74 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı ise 4.6 km/saat şeklinde ölçülecek. Önümüzdeki günlerde havanın çok da değişmeyeceği belirtiliyor. 20 Kasım'da güneş, yüksek bulutların arasından görünecek. Giyinmenizde hava şartlarına uygun seçimler yapmanız, günlük aktivitelerinizi kolaylaştıracaktır.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 13.4°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı saati ise 17:35 olarak hesaplanmış.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklığın 6°C ile 23°C arasında olması bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 24°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü yine yüksek bulutlar görülecek. Sıcaklıklar bu günde 8°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek konforunuzu artırır. Gerekirse katları çıkarabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Böylece günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

