HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, bulutların arasından ara ara görünen güneş ışıklarıyla birlikte, en yüksek 22°C ve en düşük 8°C olarak bekleniyor. Hafif bir rüzgar ile ılıman ve rahatlatıcı bir hava hakim olacak.

Sakarya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında değişecek. 24 Nisan Perşembe günü alçak bulutların etkisiyle hava biraz daha serinleşecek. Sıcaklıklar 17°C ile 10°C arasında seyredecek. 25 Nisan Cuma günü ise bulutların arasından ara ara güneş ışıklarıyla sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında olacak.

Nisan ayı boyunca Sakarya'da ortalama sıcaklıklar 12.7°C, en düşük sıcaklıklar 6.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 18.3°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 79 mm, nem oranı ise %76 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı yaklaşık 8 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve yağışsız olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, alçak bulutların etkisiyle hava biraz daha serinleşebilir. Özellikle 24 Nisan Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Eurofighter'lar için kolları sıvadı! İmamoğlu Alman hükümetine seslenmişti: Temaslar başladıCHP Eurofighter'lar için kolları sıvadı! İmamoğlu Alman hükümetine seslenmişti: Temaslar başladı
Elazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendiElazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın...

Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın...

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

Papa'nın ölüm nedeni belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.