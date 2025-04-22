Sakarya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında değişecek. 24 Nisan Perşembe günü alçak bulutların etkisiyle hava biraz daha serinleşecek. Sıcaklıklar 17°C ile 10°C arasında seyredecek. 25 Nisan Cuma günü ise bulutların arasından ara ara güneş ışıklarıyla sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında olacak.

Nisan ayı boyunca Sakarya'da ortalama sıcaklıklar 12.7°C, en düşük sıcaklıklar 6.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 18.3°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 79 mm, nem oranı ise %76 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı yaklaşık 8 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve yağışsız olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, alçak bulutların etkisiyle hava biraz daha serinleşebilir. Özellikle 24 Nisan Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var.