Sakarya 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 22°C olarak başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:54, gün batımı saati 17:35 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 24 Kasım Pazartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 18°C arasında değişecek. 25 Kasım Salı günü puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6°C ile 19°C arasında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü orta şiddetli yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında bekleniyor.

27 Kasım Perşembe günü bulutlar az güneşli havaya dönecek. Sıcaklıklar 7°C ile 22°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü puslu güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklık 8°C ile 19°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Vatandaşların hava tahminlerini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, güvenli bir seyahat için faydalı olacaktır.