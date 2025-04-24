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Sakarya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu serin olacak. Hava sıcaklıkları 9°C ile 15°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde bölge genel olarak serin ve nemli bir hava koşuluna sahip olacak.

Sakarya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü hava sıcaklıklarının 6°C ile 21°C arasında, 26 Nisan Cumartesi günü ise 6°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında olacak. Bu tarihlerde, özellikle Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Pazar günü ise geç saatlerde sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Serin ve nemli hava, vücut ısısının hızla düşmesine neden olabilir. Bu durum soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Açık hava etkinliklerine katılmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Yağışlı günlerde, özellikle Cumartesi ve Pazar, su birikintileri ve kaygan zeminler trafik kazaları riskini artırır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek, açık hava etkinliklerini planlarken tahminleri kontrol etmek ve trafik güvenliğine dikkat etmek olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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