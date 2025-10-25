HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 25 Ekim Cumartesi günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu şartlar olumsuzluk yaratabilir. 26 Ekim Pazar günü hava sakinleşerek 23°C seviyesine yükselecek. 27 Ekim'de ise gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli kontrol etmek ve uygun kıyafetler giymek büyük önem taşıyor.

Sakarya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Sakarya'da, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz koşullar yaratabilir.

Hafta sonunda, 26 Ekim Pazar günü hava sakinleşecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C civarında olması öngörülüyor. Pazartesi, 27 Ekim'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Salı, 28 Ekim'de hava serinleyecek. Sıcaklık 21°C seviyelerine inecek. Yağışların azalması bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır. Planlama yaparken hava koşullarını dikkate almak gerekmektedir. Sakarya'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.