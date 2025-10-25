Sakarya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz koşullar yaratabilir.

Hafta sonunda, 26 Ekim Pazar günü hava sakinleşecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C civarında olması öngörülüyor. Pazartesi, 27 Ekim'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Salı, 28 Ekim'de hava serinleyecek. Sıcaklık 21°C seviyelerine inecek. Yağışların azalması bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır. Planlama yaparken hava koşullarını dikkate almak gerekmektedir. Sakarya'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir.