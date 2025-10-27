Sakarya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Ekim Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Gündüz bulutlu bir hava beklenmektedir. Akşam saatlerinde ise yağmur yağması tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C civarına düşecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı 14 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Salı günü hava daha sakinleşecek. Az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecektir. Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri 12°C ile 20°C arasında seyredecek. Perşembe günü ise hava açık ve güneşli beklenmektedir. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağışlı hava beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Pazartesi günü yağmurlu hava nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir olacaktır. Salı günü hava daha sakinleşeceği için açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava daha serin olacaktır. Güneşli hava nedeniyle kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önerilir.