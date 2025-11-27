Sakarya 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 6°C'ye düşebilir. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 3.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59, gün batımı saati ise 17:33 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 28 Kasım Cuma günü hava yine bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 17°C'ye düşecek. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık alanlarda vakit geçirenler uygun kıyafetler giymelidir. Su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak gerekiyor. Kat kat giyinmek sağlığınız açısından önemlidir. Gerekirse sıcak içecekler tüketilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.