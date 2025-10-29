Sakarya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Nem oranı %97 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar saatte 1.5 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı ise 17:58 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 23°C'ye yükselebilir. 31 Ekim Cuma günü sıcaklık 21°C civarında seyredecek. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 21°C olacak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Yüksek nem oranları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Özellikle bu saatlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hava koşullarına uygun hafif kıyafetler tercih edilmeli. Yüksek nem nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız açısından faydalıdır.

Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinliklerine uygun bir dönem demektir. Ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle hava boğucu olabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında ferahlatıcı içecekler tüketmek rahatlatıcı olacaktır. Gerekirse gölgelik alanlarda dinlenmek de iyi bir tercih olabilir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli durumlarda esnek olmak olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.