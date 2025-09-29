HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Sakarya 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu gün içerisinde sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 30 Eylül Salı günü, sıcaklık 7°C ile 22°C arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında değişecek.

2 Ekim Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli hale gelecek. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 29°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 12°C ile 26°C arasında olacaktır. 5 Ekim Pazar günü hava tekrar kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sakarya'nın iklimi sonbahar aylarında değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, sürprizlerle karşılaşmanızı önleyecektir. Serin sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır.

Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak gerekir. Bu, ıslanmaktan kaçınmanızı sağlar. Hava koşullarına göre trafik ve yol durumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Seyahat planlarınızı bu verilere göre yapmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtuBilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.