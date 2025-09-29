Sakarya 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu gün içerisinde sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 30 Eylül Salı günü, sıcaklık 7°C ile 22°C arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında değişecek.

2 Ekim Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli hale gelecek. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 29°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 12°C ile 26°C arasında olacaktır. 5 Ekim Pazar günü hava tekrar kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sakarya'nın iklimi sonbahar aylarında değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, sürprizlerle karşılaşmanızı önleyecektir. Serin sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır.

Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak gerekir. Bu, ıslanmaktan kaçınmanızı sağlar. Hava koşullarına göre trafik ve yol durumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Seyahat planlarınızı bu verilere göre yapmakta fayda vardır.