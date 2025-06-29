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Sakarya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı ve sıcaklıkların 25°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Sakarya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler beklenmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıkların 28°C'ye ulaşması öngörülmektedir. 1 Temmuz Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında seyredecektir. 2 Temmuz Çarşamba günü bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklıklar 29°C seviyelerinde olacaktır. 3 Temmuz Perşembe günü de benzer şekilde bol güneş ışığı ve 29°C'lik sıcaklıklar öngörülmektedir. 4 Temmuz Cuma günü parlak güneş ışığı ve 31°C'lik sıcaklıklar beklenmektedir. 5 Temmuz Cumartesi günü hava daha da ısınacak ve 34°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır. Sağanak yağışların olacağı günlerde su birikintilerinden uzak durarak, su baskınlarına karşı dikkatli olun.

Sakarya'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecektir. Sıcak ve güneşli günlerde aşırı sıcaklardan korunmak için önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde ise su baskınlarına karşı tedbirli olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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