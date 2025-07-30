Sakarya 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %59 ile %90 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 1 Ağustos Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu günde 29°C civarında olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklık yine 29°C civarında seyredecek.

Sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.