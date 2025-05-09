Sakarya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 25°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üst sınırına yakın. Ortalama sıcaklık değerleri 17°C ile 22°C arasında değişmektedir.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 16°C civarına düşecek. 11 Mayıs Pazar günü yer yer yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, bölgenin Mayıs ayındaki ortalama yağış miktarına uygun. 12 Mayıs Pazartesi günü, hava bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar ise 20°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Pazar günü beklenen yoğun yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sakarya'nın Mayıs ayındaki ortalama yağış miktarı 77 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 8 olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle, bu dönemde yağışlar sık görülmektedir.

Yoğun yağışlar su birikintilerine ve olası sel risklerine yol açabilir. Özellikle su baskınına eğilimli bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.