HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle çocukların ilgisini çekecek olan DJ kabini, zeka oyunları ve interaktif futbol sahasını barındıran oyun grupları Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’na renk kattı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’nde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarıyla eğlenirken öğrenebileceği ve sporla yaşamaları için alternatif alanları çoğaltmak gayesiyle yeni çalışmasını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle çocukların ilgisini çekecek olan DJ kabini, zeka oyunları ve interaktif futbol sahasını barındıran oyun grupları Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’na renk kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’nde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarıyla eğlenirken öğrenebileceği ve sporla yaşamaları için alternatif alanları çoğaltmak gayesiyle yeni çalışmasını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı 1

Türkiye’de çok az şehirde bulunan ve tasarımları ile çocuk, genç, yaşlı herkesin ilgisini çeken oyun gruplarının montaj işlemleri tamamlandı. Birbirinden sıra dışı, çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli interaktif oyun grupları tüm vatandaşların kullanımına sunuldu. Zeka gelişimini teşvik eden hafıza ve matematik oyunları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehre kazandırılan interaktif oyun grupları kısa sürede montajlanarak, vatandaşların hizmetine açıldı.

Sakarya Büyükşehir interaktif oyun alanlarını tamamladı 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralıİki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniğiEreğli’de iş hanının çatısında yangın paniği

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.