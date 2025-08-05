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Sakarya'da iki aile arasındaki kavgada kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'da iki aile arasındaki kavgada kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı

Ekinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, Murat K. ve Emre K. yaralandı.

Sakarya da iki aile arasındaki kavgada kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALI

Olaya karışan şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Murat K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sakarya da iki aile arasındaki kavgada kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı 1

KAÇAN ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya kavga
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