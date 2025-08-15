Sakarya’da işçi servisi alev topuna döndü

Olay, Hocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki midibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurarak yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçtan geriye demir yığını kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, aracın alev topuna döndüğü ve bölgeyi kara dumanların gökyüzünü kapladığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır