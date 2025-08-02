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Sakarya'da kamyonet ile cip çarpıştı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da kamyonet ile cip çarpıştı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Kaza, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. kontrolündeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı Audi marka cip çarpıştı.

Sakarya da kamyonet ile cip çarpıştı: 4 ü çocuk 5 yaralı 1

4'Ü ÇOCUK TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya da kamyonet ile cip çarpıştı: 4 ü çocuk 5 yaralı 1

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca kaza
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