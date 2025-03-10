HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

10.03.2025 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde D-020 Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. kontrolündeki otomobil ile M.G. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.P.'nin kullandığı araç savrularak refüje çıktı. Diğer araç ise takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince takla atan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü M.G., bulunduğu yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan M.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü M.P. ile araçta yolcu olarak bulunan B.P. ve Ş.P. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Acı olay! Baba ve kızı sızan gazdan zehirlendiAcı olay! Baba ve kızı sızan gazdan zehirlendi
Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladıAnnesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.