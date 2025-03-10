Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde D-020 Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. kontrolündeki otomobil ile M.G. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.P.'nin kullandığı araç savrularak refüje çıktı. Diğer araç ise takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince takla atan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü M.G., bulunduğu yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan M.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü M.P. ile araçta yolcu olarak bulunan B.P. ve Ş.P. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır