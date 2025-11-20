HABER

  Yaşam

Sakarya'da kaza: Araç şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçan araç hurdaya döndü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

İHA

Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Ş. (41) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Ş. ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Ümit Ş. ağır yaralı olarak SEAH’a kaldırılırken, Ç.Ç. ve H.G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Araçta bulunan Aynur Şahin (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya
