HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sakarya’da korkutan yangın: 82 yaşındaki yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı ahşap ve kerpiç evde yangın çıktı. Evde yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki kadın, mahalleli tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Sakarya’da korkutan yangın: 82 yaşındaki yatalak kadın son anda kurtarıldı

Yangın, Epçeler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen’in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen’i kurtardı. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, evden mahalle halkı tarafından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yangın esnasında oğlunun ise işte olduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te FETÖ/PDY üyesi 1 şahıs yakalandıGaziantep’te FETÖ/PDY üyesi 1 şahıs yakalandı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıİki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.