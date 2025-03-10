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Sakarya'da metrobüs hattı için sökülen ağaçlar yeni yuvasına taşınıyor! 120’den fazla ağaç dikildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 17:39
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Adapazarı Metrobüs Hattı çalışmaları çerçevesinde kökünden sökülen ağaçları, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’ne ekiyor.

Sakarya'da metrobüs hattı için sökülen ağaçlar yeni yuvasına taşınıyor! 120’den fazla ağaç dikildi

Yeşil hassasiyetine maksimum derecede önem veren, ‘Bu Şehir Hepimizin’ diyerek farkındalık çalışması başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Adapazarı Metrobüs Hattı çalışmaları çerçevesinde kökünden sökülen ağaçları, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’ne taşıyarak burada yaşatmak için hummalı bir mesai yapıyor.

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Sahil düzenlemelerinden yürüyüş ve bisiklet yollarına, park ve meydan düzenlemelerinden doğal güzelliklere sahip çıkmaya kadar birçok hizmet, yatırım ve projesinde çevre hassasiyeti ortaya koyan büyükşehir, bu alanda örnek bir adım daha attı. Belediye Başkanı Alemdar’ın talimatıyla Adapazarı-Yenikent arasında çalışacak metrobüs hattı alanındaki doğa varlığı yerinden ‘yeniden yaşatılmak’ üzere alınıyor.

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Sebahattin Zaim Bulvarı’nda birçok ağaç özel ekipmanlı araçlarla kökünden sökülüyor, Karaman’da bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanında oluşturacak 87 dönüm alandaki Doğal Yaşam Kampüsü’ne taşınıyor. 120’den fazla ağacın ekildiği alanda, metrobüs hattı çalışmaları ilerledikçe ağaç söküm ve dikim işlemlerinin sayısı artacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı Ağaçlandırma
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