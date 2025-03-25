HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da öğrencilerin boykotuna TOMA ile polis müdahalesi; 15 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da öğrencilerin boykotuna TOMA ile polis müdahalesi; 15 kişi gözaltına alındı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 17:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Üniversitesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da öğrencilerin boykotuna TOMA ile polis müdahalesi; 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu öncülüğünde, SAÜ Esentepe Kampüsü girişinde öğrenciler bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi izin vermedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, gruba engel oldu.

SAKARYADA-IZINSIZ-GOSTERIYE-POLIS-MUDAH_627861_185970

ÜNİVERSİTE KAPISININ ÖNÜNDE TOMA MÜDAHALESİ

Gerginlik artınca Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, 'Alanda provokatörler var. Dağılıyoruz' uyarısı sonrası alandan ayrıldı. Diğer göstericiler ile polis arasında gerginlik devam edince müdahale edildi. Polis ekipleri, TOMA ile SAÜ Esentepe Kampüsü girişindeki kalabalığa müdahale edip, grubu dağıttı, 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki kişiler arasında öğrenci olmayanların da bulunduğu bildirildi.

SAKARYADA-IZINSIZ-GOSTERIYE-POLIS-MUDAH_627862_185970

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Son dakika: İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konulduSon dakika: İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu
Bolu faciasında 22 kişi tututklanmıştı! Otel yangını davasında bir gözaltı daha! Bolu faciasında 22 kişi tututklanmıştı! Otel yangını davasında bir gözaltı daha!
Anahtar Kelimeler:
TOMA üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

TMSF Maydonoz Döner'in araçlarını satışa çıkardı

TMSF Maydonoz Döner'in araçlarını satışa çıkardı

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

Genç öğretmenin yardım çığlığı! "Ölmek istemiyorum"

Genç öğretmenin yardım çığlığı! "Ölmek istemiyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.