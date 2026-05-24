HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler, Türk Kızılaya kurban bağışı yaptı.

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu

Türk Kızılay Sakarya Şubesinde bir araya gelen özel gereksinimli bireyler, aralarında topladıkları parayı kurban bağışı olarak makbuz karşılığında teslim etti.

Bağışlanan kurbanlar, yurt dışında kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, bireylerin yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerini düşünerek anlamlı bir davranış ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Kızılay Engelsiz Sakarya İl Başkanı Yasin Avcı ise "Sakarya Gönüllüleri" olarak dayanışma örneği sergilediklerini kaydetti.

Kurban Bayramı bereketinin paylaşınca çoğaldığını dile getiren Avcı, "Bir aileyi mutlu etmek, bir çocuğa Kurban Bayramı sevincini yaşatabilmek adına sadece farkındalık oluşturmayı değil, buna vesile olmayı amaçladık. Bu düşünceyle aramızda bağış toplayarak kurban bağışında bulunduk. Maddi ve manevi destek veren tüm engelsiz gönüllülerimizi yürekten kutluyor, hepsine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli birey Naim Yazoğlu da Engelsiz Yaşam Merkezindeki gönüllülerle Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediklerini belirterek, "Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek arkadaşlarımızla destek vermek istedik. Bizler de bu iyilik hareketine katkı sunduk. Kurban paylaştıkça bereketlenir, bu berekete katkımız olsun istedik." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda kalan aracı almak için giden çekiciye otomobil çarptıYolda kalan aracı almak için giden çekiciye otomobil çarptı
İnsan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli, Dilucu Sınır Kapısı’nda yakalandıİnsan ticareti suçundan aranan 2 şüpheli, Dilucu Sınır Kapısı’nda yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.