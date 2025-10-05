HABER

Sakarya’da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde çıplak erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Denizköy Mahallesi’nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde yerde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Sakarya
