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Sakarya'da trafikte farkındalık için her yaştan sporseverin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Sakarya'da trafikte farkındalık için her yaştan sporseverin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince organize edilen "11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri" kapsamında Demokrasi Meydanı'nda buluşan her yaştan bisikletsever, Sakarya Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

Trafikte farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen tur sonunda yapılan çekilişte, 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere, bugünün Anneler Günü olduğunu da anımsatarak, "Bu sabah annelerimizin elini öptük. Ardından da gençlerimizle, çocuklarımızla sporcu şehri, bisiklet şehri Sakarya'mızda bisiklet sürüşü yaparak Trafik Haftası'nı kutlama etkinliklerine katıldık." dedi.

Alemdar, bir dahaki kutlama etkinliklerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Spor Daire Başkanlığı ve Adapazarı Belediyesiyle Sakaryalıların spor yapmaları ve bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaları için 1000 bisiklet hediye etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Mustafa Güler, "Bu, iki teker sevdası, tedavisi olmayan bir hastalık. Zamanında genç takım kaptanıydım. Orada da lakabım kaptandı. Sonra zaman geçti. Gerçekten meslek olarak da kaptan oldum. Arkadaşlarımızla güzel gün geçirmek için geldik. Oğlum da yanımda." diye konuştu.

Hanife Çicil de bu etkinliğin parçası oldukları için mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Amacımız, bisikleti trafikte biraz daha artırmak ve görünürlüğünü sağlamak aslında. Yani 'yollarda, trafikte biz de varız' demek için buradayız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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