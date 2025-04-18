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Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü'nün (33) üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 590 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 727 tabanca fişeği, av tüfeği, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.Ç. ve E.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ç.Ü. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüpheli K.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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