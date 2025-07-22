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Sakarya'daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Sakarya'daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu
Begüm Özkaynak

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Sakarya daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu 1

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

Sakarya daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu 2

"DİNLENMEYEN BİR DÜŞMANLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

Sakarya daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu 3

Yangının tamamen söndürülebilmesi için bölgede çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Sakarya daki yangından çarpıcı görüntü! Alevler resmen hortum oluşturdu 4

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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