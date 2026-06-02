Sakarya Hava Durumu! 02 Haziran Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 15 ile 30 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sakarya'da yaşayan ve ziyaret edenlerin hava koşullarına dikkat etmesi önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, Sakarya'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 3 Haziran Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 18 ile 30 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklıkları 18 ile 29 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Haziran Cuma günü ise hava sıcaklıkları 18 ile 27 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle, 2 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı önlemler almak gereklidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi araçlar ıslanmaktan koruyacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkacağı unutulmamalıdır. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Sakarya'da hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı önlem alınması şarttır. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek sağlığınızı koruyacaktır.