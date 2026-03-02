HABER

Sakarya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da bugün hava koşulları ılımandır. Sıcaklık 15 dereceye yükselebilirken, sabah saatlerinde açık ve güneşli bir gün geçecek. Akşam serinliğine karşı ceket almanız önerilir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu genel olarak uygun kalacak. 3 Mart'ta sıcaklık 14 derece, 4 Mart'ta ise 12 derece olacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava koşulları ılıman ve keyifli. Hava durumu raporlarına göre, gün boyunca sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. En düşük sıcaklık ise 0 derece civarında bekleniyor. Gün içinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak genel olarak ılıman bir hava hakim kalacak.

Bugünkü hava durumu sabah saatlerinde açık ve güneşli. Öğleye doğru sıcaklıklar artacak. Günün en yüksek sıcaklığına ulaşılacak. Akşam saatlerinde hava biraz daha serinleyecek. Dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman seyredecek. 3 Mart Salı günü, hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü ise sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça uygun kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Sakarya'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinizi bu fırsatı değerlendirerek planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz mümkün olacak.

