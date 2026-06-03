Sakarya Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

3 Haziran 2026 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 31 - 34 derece arasında olması tahmin ediliyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 29 - 31 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 27 - 31 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk artıyor. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak daha sağlıklı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.