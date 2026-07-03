Sakarya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da, 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında. Gece ise 18-19 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %33 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 31-32 derece olması bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü ise 28-29 derece olacak. Yüksek nem oranını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda kalmamaya özen gösterin. Açık hava etkinlikleri için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş koruyucu kullanmak da cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Sakarya'da hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Ancak sağlık ve konfor için gerekli önlemleri almayı unutmayın.