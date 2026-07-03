HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 32-33 derece arasında olacak. Gece ise 18-19 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %33 civarında, kuzey yönünden rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 6 km olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir gün, fakat yüksek sıcaklıklara karşı sağlık önlemleri almak önem taşır.

Sakarya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Sakarya'da, 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında. Gece ise 18-19 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %33 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 31-32 derece olması bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü ise 28-29 derece olacak. Yüksek nem oranını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda kalmamaya özen gösterin. Açık hava etkinlikleri için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş koruyucu kullanmak da cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Sakarya'da hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Ancak sağlık ve konfor için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildiMeteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi
Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.