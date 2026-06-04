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Sakarya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 4 Haziran 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 33-34 dereceye ulaşacak. Yüksek nem, sıcaklığı artırarak bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak ve bol su tüketmek önemli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor, bu nedenle uygun giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu kullanımı da sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda kalacaklar için bunaltıcı olabilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu da hissedilen sıcaklığı artıracaktır.

Rüzgar hafif esecek. Bu durum, havayı biraz daha katlanılabilir hale getirebilir. Ancak, bu sıcaklık ve nem koşullarında dışarıda etkinlik düzenleyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemli. Bol su içmek sağlık sorunlarını önleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise 30 - 31 derece arasında olması tahmin ediliyor. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Sıcak havalarda güneş ışığına doğrudan maruz kalmamak gerekir. Bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını koruyabilir. Şapka takmak da faydalı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması önemli. Sağlıklarına özen göstermeleri gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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