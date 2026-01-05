Sakarya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Sakarya'da hava durumu 5 Ocak 2026'da serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 5 ile 16 derece arasında değişirken, 6 Ocak Salı günü 7 ile 19 derece, 7 Ocak Çarşamba günü 8 ile 18 derece ve 8 Ocak Perşembe günü 1 ile 16 derece arasında seyredecek. Bu süreçte yağışlı günlerde dikkatli olmak önem taşırken, kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır.
Sakarya'da hava durumu, 5 Ocak Pazartesi 2026'da serin ve bulutlu. Sıcaklık 5 ile 16 derece arasında değişecek. Sabah hava sıcaklığı 6 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Nem oranı %100 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 0 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı ise 18:15 olarak bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu 6 Ocak Salı, 7 ile 19 derece arasında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 8 ile 18 derece arasında değişecek. 8 Ocak Perşembe günü ise 1 ile 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle bulutlu, zaman zaman da kısa süreli sağanaklar görülebilir.
Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak önemli. Kat kat giyinmek, gün içindeki sıcaklık değişimlerine uyum sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korur. Hava durumu her gün değişiklik gösterebilir.
6 Ocak Salı günü, hava 7 ile 19 derece arasında. 7 Ocak Çarşamba günü ise 8 ile 18 derece olacak. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 1 ile 16 derece arasında değişecek. Bu günler bulutlu geçecek. Zaman zaman sağanak yağış beklentisi mevcut.
