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Sakarya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 5 Temmuz 2026'da hava durumu güneşli ve keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklık 29 derece civarında seyredecek, gece ise 16 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 7,96 km/saat şeklinde, nem oranı ise %28 civarında. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem başlıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 28 ila 32 derece arasında değişecek. Doğa yürüyüşleri ve piknikler için bu fırsatı değerlendirmek önemlidir.

Sakarya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 29 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar düşecektir. Rüzgarın hızı 7,96 km/saat olacak. Nem oranı %28 civarındadır. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü 29 dereceye yükselecek. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11-13 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızları 6-7 km/saat arasında olacak. Nem oranları %28-36 arasında değişecektir. Yağış beklenmemesi de açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunmaktadır.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya piknik düzenleyebilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cildinizi korumak için bu ürünleri tercih etmelisiniz. Ayrıca bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Serin kalmak için su almanızda fayda vardır. Rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurarak hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece Sakarya'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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