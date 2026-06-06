HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Gündüz sıcaklığı 28 - 30 derece arasında, akşam sıcaklığı ise 13 - 15 dereceye düşecek. Açık ve yağışsız bir hava bekleniyor. Haziran ayı genellikle ılık ve az yağışlı geçiyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir zaman, doğa yürüyüşü veya piknik planlayabilirsiniz. Yanınıza ince bir ceket almayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hava durumu analizi, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Sakarya'da oldukça keyifli geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 - 15 dereceye düşecek. Hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, Sakarya'da bugünkü hava durumunun ılık ve güzel olacağı anlamına geliyor.

Sakarya'nın iklimi, Marmara ve Karadeniz geçişi olarak tanımlanabilir. Haziran ayında genellikle 27 derece gündüz ve 16 derece gece sıcaklıkları gözlemlenir. Bu durum, Sakarya'da Haziran ayının ılık ve az yağışlı geçtiğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 27 - 29 derece arasında kalacak. Gece ise sıcaklık 12 - 14 derece olacak. Hava açık ve yağışsız olacak. 8 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26 - 28 derece, gece sıcaklığı 13 - 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmüyor. 9 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 26 - 28 derece olacak. Gece ise 14 - 16 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava etkili olacak ve yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için çeşitli açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Denizde veya havuzda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hava sıcaklıkları 28 - 30 derece olacağı için, güneşte fazla kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 15 dereceye düşeceği için yanınıza ince bir ceket almanız yararlı olacaktır.

Sakarya'da Haziran ayı genellikle ılık ve az yağışlı geçer. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir zamandır. Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemli bir husustur. Akşam serinliği için ince bir ceket almayı unutmayın.

Sakarya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak tedbir almayı ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı! Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!
Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.