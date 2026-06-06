Sakarya Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Hava durumu analizi, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Sakarya'da oldukça keyifli geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 - 15 dereceye düşecek. Hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, Sakarya'da bugünkü hava durumunun ılık ve güzel olacağı anlamına geliyor.

Sakarya'nın iklimi, Marmara ve Karadeniz geçişi olarak tanımlanabilir. Haziran ayında genellikle 27 derece gündüz ve 16 derece gece sıcaklıkları gözlemlenir. Bu durum, Sakarya'da Haziran ayının ılık ve az yağışlı geçtiğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 27 - 29 derece arasında kalacak. Gece ise sıcaklık 12 - 14 derece olacak. Hava açık ve yağışsız olacak. 8 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26 - 28 derece, gece sıcaklığı 13 - 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmüyor. 9 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 26 - 28 derece olacak. Gece ise 14 - 16 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava etkili olacak ve yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için çeşitli açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Denizde veya havuzda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hava sıcaklıkları 28 - 30 derece olacağı için, güneşte fazla kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 15 dereceye düşeceği için yanınıza ince bir ceket almanız yararlı olacaktır.

Sakarya'da Haziran ayı genellikle ılık ve az yağışlı geçer. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir zamandır. Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemli bir husustur. Akşam serinliği için ince bir ceket almayı unutmayın.

Sakarya'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak tedbir almayı ihmal etmeyin.