Sakarya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah sıcaklığı 1 - 4 derece arasında seyredecek ve gün boyunca parçalı bulutlu kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 - 10 dereceye ulaşacak. Rüzgarın hızı sabah 2 km/saat, öğle 10 km/saat, akşam 7 km/saat, gece ise 3 km/saat olacak. Nem oranı düşerken, görüş mesafesi 10.000 metre olarak devam edecek. Güncel tahminlere dikkat etmekte fayda var.

Seray Yalçın

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 4 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 - 10 dereceye ulaşacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 6 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde 2 km/saat esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 10 km/saat olacak. Akşam saatlerinde hız 7 km/saat, gece saatlerinde ise 3 km/saat tahmin ediliyor. Rüzgar yönü sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Öğle saatlerinde kuzeybatıya dönecek. Akşam saatlerinde kuzeyden esecek. Gece saatlerinde batı yönünde rüzgar olacak. Basınç sabah saatlerinde 962 hPa olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinde bu değer 961 hPa, akşam 959 hPa ve gece 955 hPa olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %87 seviyesinde. Öğle %79, akşam %75, gece saatlerinde %79 olacak. Görüş mesafesi gün boyunca 10.000 metre olarak devam edecek.

7 Mart Cumartesi günü, bir – iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 1 - 4 derece arasında kalacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. 8 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 0 - 4 derece aralığında seyredecek. 9 Mart Pazartesi günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu halde olacak. Sıcaklık yine 0 - 4 derece aralığında kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek önemlidir. Kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak faydalıdır. Hava koşulları değişebilir. Güncel tahminleri takip etmekte fayda vardır.

